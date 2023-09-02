«فرسان الإمارات» يحصدون ذهبية وفضية مونديال الشباب للقدرة

أضاف فرسان الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بعد فوزهم أمس بلقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة والذي احتضنته ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، ليواصل فريق الإمارات ريادته في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وتمكن فرسان الإمارات من تحقيق المركزين الأول والثاني والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد الكتبي، والفارس راشد محمد المهيري.

وشارك في السباق كل من ميثاء القبيسي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار، أحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

وتمكن بطل السباق راشد الكتبي من انتزاع المركز الأول على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، مسجلاً زمناً قدره 6:06:57 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 19.65 كلم/ساعة، وأحرز زميله راشد محمد المهيري المركز الثاني والوصافة على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وسجل 6:08:25 ساعات، وذهب المركز الثالث إلى البحرين عن طريق عيسى حمد العنزي على صهوة «إرمين دارتجنان»، مسجلاً زمناً قدره 6:14:54 ساعات.

وشهد السباق اللواء خبير الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الفرنسي للفروسية.

وشارك في السباق نحو 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمنطقة كاستيلسجرات.

وجاء فوز فرسان الإمارات بعد تنافس قوي امتد حتى الأمتار النهائية في المرحلة الأخيرة التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، ليظهر فرسان الإمارات حنكتهم ومهارتهم التي مكنتهم من تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وتصدر الفارس راشد محمد المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 28.6 كيلومتراً، بزمن قدره 1:26:19 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.9 كلم/ساعة.

وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو»، وجاء الفارس خليفة العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، فيما حل الفارس راشد أحمد الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، في المركز الـ12، ولازم سوء الحظ الفارس سيف بالجافلة الذي خرج من المنافسة لعدم اجتياز جواده «إيليس» بوابة الفحص البيطري.

وحل الفارس راشد محمد المهيري بالمركز الثاني في المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 29.2 كيلومتراً، وسجل زمناً قدره 3:04:19 ساعات.

وجاء الفارس راشد أحمد الكتبي في المركز الخامس تلاه في المركز السادس الفارس خليفة راشد العميمي فيما حلت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثامن.

وصعدت الفارسة ميثاء القبيسي إلى الصدارة في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة، والتي بلغت مسافتها 33.8 كيلومتراً، وسجلت 4:59:27 ساعات. وجاء الفارس راشد المهيري في المركز الثاني، والفارس خليفة راشد العميمي في المركز الثالث، فيما حل راشد الكتبي في المركز التاسع، قبل أن يحسم اللقب في المرحلة الأخيرة.

• مراسم تتويج «فرسان الإمارات» في مونديال القدرة تقام اليوم في كاستيلسجرات بفرنسا.

• جاء فوز فريق الإمارات بالمركزين الأول والثاني عن طريق بطل السباق راشد الكتبي، وعادت الوصافة إلى راشد المهيري، في حين كان المركز الثالث من نصيب البحرين من خلال عيسى العنزي.