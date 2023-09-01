وصول بعثة الإمارات إلى فرنسا استعداداً لمونديال القدرة

أكمل فريق فرسان الإمارات استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين 2023 التي ستقام بميادين كاستيلسجرات في فرنسا يوم غد السبت، لمسافة 120 كيلومتراً.

وستقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، ويتطلع فرساننا لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزهم عن جدارة بآخر ثلاث نسخ، اثنتين في إيطاليا (فيرونا 2017) و(بيزا 2019) والنسخة الماضية التي أقيمت هولندا (أرميلو 2021).

واكتمل وصول خيول الإمارات، وتم تحديد أسماء الفرسان الخمسة مع خيولهم الذين سيمثلون الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، وهم: خليفة راشد العميمي، على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «إيليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «جيه أم جوزفينا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

وقالت شركة إعمار الراعي الرسمي لفريق فرسان الإمارات، في بيان لها: «تتوافق هذه الشراكة تماماً مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والتميز وبناء المجتمعات. باعتبارنا شركة متجذرة في دبي، نفخر بدعم حدث لا يعرض فقط الجودة العالية والبراعة الرياضية المذهلة، ولكن أيضاً روح الصداقة الدولية القوية، ونتطلع إلى بطولة استثنائية ستسهم بلا شك في تعزيز نسيج الرياضة والثقافات العالمية».

ويعد فريق فرسان الإمارات الأوفر حظاً للمنافسة على اللقب مسنوداً بالمسيرة الظافرة والإنجازات الضخمة سواء على مستوى بطولات العالم للشباب والناشئين أو على مستوى البطولات المخصصة للكبار.

من جانبه، أكد اللواء خبير الدكتور محمد العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، أن فرسان الإمارات في كامل الجاهزية لخوض هذا التحدي الشبابي المهم وتأكيد جدارتهم بالمحافظة على المستوى الرفيع والمكانة التي حققوها خلال سباقات القدرة العالمية.

وأضاف أن مونديال الشباب والناشئين يحتفظ بسيرة ذهبية لفرسان الإمارات عبر حصولهم على آخر ثلاث دورات من البطولة التي يتنافس فيها شباب العالم ودائماً ما تكون انطلاقة للعديد من الفرسان المميزين.

وتابع العظب أن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفروسية في الإمارات وخصوصاً سباقات القدرة كان بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.