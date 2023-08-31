بعثة منتخب الشباب تغادر إلى معسكر سلوفينيا

غادرت صباح أمس، إلى سلوفينيا، بعثة منتخب الشباب تحت 20 عاماً لإقامة معسكر خارجي سيستمر حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل، استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة وأبرزها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2024.

واستدعى المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 27 لاعباً لحضور هذا المعسكر وهم: راشد الشامسي، وسيف الشلبي (الإمارات) ويوسف المرزوقي (الجزيرة) وسيف الكعبي، وعبدالرحمن حسن، وعبدالله مطر (الشارقة) وجمعة الفلاسي وعبدالله أحمد، وعبدالعزيز الأصبحي، وعلي الصفار، وغيث سهيل، ومحمد المنصوري (شباب الأهلي) وعبدالله بن عقيل، وعيد ربيع، ومحمد الزعابي، ومنصور البلوشي (العين) وأحمد الشمري، وزيد عثمان، وعبيد ربيع (النصر) وذياب المرزوقي وزايد الفلاحي، وسعود سعيد وياسر محمد (الوحدة) وراشد المزروعي، وعبدالله الحمادي ومحمد عيسى، ومحمد العبدولي (الوصل).

وسيخوض «أبيض الشباب» خلال فترة المعسكر عدداً من المباريات الودية مع منتخبات من مدارس كروية مختلفة.