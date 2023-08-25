مجلس دبي الرياضي يستعرض تحديثات تصنيف البطولات مع منظمي الفعاليات

يعقد مجلس دبي الرياضي الساعة العاشرة صباح اليوم، جلسة حوارية مع منظمي الفعاليات الرياضية في دبي، بحضور ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي لاستعراض أهم التحديثات والتطورات الخاصة بالنسخة السادسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» حسب النجوم، وهو الأول من نوعه في العالم الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي.

وقال بيان صادر عن المجلس، إنه سيتم خلال الجلسة شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، من أجل تعزيز قطاع الفعاليات الرياضية في دبي والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة في دبي، وفي القطاع الرياضي خصوصاً، وتوفير بيئة تسهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

وأضاف البيان: «سيتم خلال الجلسة التعريف بأبرز وأهم القطاعات والمناطق في دبي التي يمكنها تنظيم الفعاليات الرياضية، ما يسهم في الترويج لوجهات دبي وأشهر المعالم السياحية فيها، كما يهدف جمع منظمي الفعاليات الرياضية والمطورين العقاريين إلى تعزيز العلاقة بينهم، وفتح مجال لاكتشاف التحديات التي تواجه الطرفين وكيفية التغلب عليها، والتعرف على التسهيلات التي يقدمها المطورون لمنظمي الفعاليات.

ويعد «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» مبادرة رائدة أطلقها مجلس دبي الرياضي، بهدف الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالمي، وقياس أثر الفعاليات الدولية والمجتمعية الكبرى في اقتصاد دبي الرياضي، كما يهدف إلى تمكين الفعاليات الرياضية من تطبيق أحدث الممارسات الدولية، كما أنه يعد المرجع الرسمي لمنح الفعاليات الرياضية التي تنظم في دبي تصنيفاً من فئة النجوم، وفقاً لمعايير عدة تتعلق بمختلف جوانب التنظيم.

• سيتم خلال اجتماع اليوم شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها مجلس دبي الرياضي.