15 لاعباً يحملون طموحات الإمارات في مونديال «رفعات القوة» بدبي

يحمل 15 لاعباً ولاعبة طموحات الإمارات في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم (دبي 2023) التي تفتتح مساء غد بفندق هيلتون الحبتور، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.

ويقود المنتخب محمد خميس البطل البارالمبي، إلى جانب ميثاء آل علي، وزايد الأنصاري، وعبدالله العريمي، وأحمد خميس البلوشي، وعلي حسن البلوشي، وخالد الحمادي، وعبدالله النقبي، وسعود عبدالعزيز، وعادل شانبيه، وموزة الزيودي، وعبدالله جيلاني، وفهد محمد، وهيفاء النقبي، وسيف محمد الزعابي.

ويشارك المنتخب الذي اختتم مرحلته الإعدادية الخارجية بمعسكر تركيا، في أوزان 55 و67 و88 و97 و100 و107 كيلوغرامات، إضافة إلى الوزن المفتوح، فيما اشتملت المرحلة الإعدادية الأخيرة في دبي على الجوانب التكتيكية، بما يتناسب مع المنافسات المختلفة التي يشارك فيها الأبطال النخبة وأبرز نجوم العالم في الفئات المختلفة، من أجل أن تكون المعادلات موزونة لتحقيق المراد في هذا الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وفق النهج المرسوم.

ويسعى محمد خميس إلى حجز مقعده للمشاركة في النسخة الجديدة من الدورة البارالمبية «باريس 2024»، عبر بوابة دبي.

• المنتخب ينافس في الأوزان 55 و67 و88 و97 و100 و107 كيلوغرامات، إلى جانب الوزن المفتوح.