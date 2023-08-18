شرطة دبي تطلق مبادرة «التزامكم سعادة» للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من ممارسات تؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، وأعلنت أمس إطلاق مبادرة «التزامكم سعادة» السنوية. وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبدالله الغيثي، إن المبادرة تهدف للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين اليوم.

وناشد أفراد الجمهور الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة المشجعين أثناء الدخول والخروج من الملاعب، والالتزام بإجراءات السلامة والتشجيع بروح رياضية.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء راشد خليفة الفلاسي، إن المادة 17 من القانون تنص على عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم حيازة أو إدخال أي مواد ممنوعة أو خطرة، خصوصاً الألعاب النارية إلى المنشأة أو مكان إقامة الفعاليات، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة. وحول العقوبات، قال منسق المبادرة المقدم عبدالله طارش العميمي إن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف، وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتبها، أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.