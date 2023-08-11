تميّز إماراتي ومصري في بطولة دبا لمصارعة الذراعين

نجح لاعبو الإمارات ومصر في إحراز المراكز الأولى في بطولة دبا لمصارعة الذراعين، التي نظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، وأقيمت في مركز دبي التجاري العالمي. وكرّم رئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة مصارعة الذراعين، فيصل الزعابي، الفائزين الأوائل.

وفي بطولة المواطنين وزن 80 كلغ، فاز أحمد صالح الشحي بالمركز الأول، تلاه أحمد سعيد الشحي، ثم أحمد علي ثالثاً. وفي وزن 90 كلغ حل أولاً إبراهيم الشحي، وجاء ثانياً علي الشحي، فيما فاز بالمركز الثالث مصطفى الهاشمي. وفي الوزن المفتوح، فاز بالمركز الأول محمد معلم، وجاء ثانياً خليفة الشحي، وفي المركز الثالث عمر مبارك.

وفي نتائج البطولة المفتوحة، فاز ضمن وزن 80 كلغ، المصريان أندريا جوزيفو ومصطفى يسري، وحل ثالثاً الهندي إيرن كندور. وفي وزن 90 كلغ فاز المصري محمد صلاح، وثانياً الكويتي عبدالإله بدوي، ثم ثالثاً الإيراني علي بياري. وفي الوزن المفتوح، فاز إفيج إسلاف من بلاروسيا بالمركز الأول.