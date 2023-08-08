شباب الأهلي يتعاقد مع لاعب الوسط الصربي ميليفوفيتش

أعلن شباب الأهلي بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع الصربي لوكا ميليفوفيتش في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع كريستال بالاس الإنجليزي.

وكتب شباب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خطتها الإستراتيجية بدعم صفوف الفريق الأول بالمحترفين الأجانب تتعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي لوكا ميليفوفيتش".



وسجل ميليفوفيتش (32 عاما) 28 هدفا خلال 183 مباراة مع بالاس، الذي انضم له عام 2016 من أولمبياكوس اليوناني، في الدوري الممتاز.