منتخب السلة يختتم «دولية إندونيسيا» بانتصارين وهزيمة

اختتم منتخب السلة مشواره في بطولة إندونيسيا الدولية، بفوزه أول من أمس على بطل الدوري الإندونيسي فريق باتروس، بنتيجة (86-74)، ليفرض «الأبيض» نفسه شريكاً على صدارة البطولة التي استهلت مطلع أغسطس الجاري، بانتصارين مقابل هزيمة واحدة. واستهل المنتخب مشواره في الثاني من الشهر الجاري، بالفوز على المنتخب السوري (63-61)، قبل أن يفرط «الأبيض» في مباراته الثانية بفرصة الانفراد بالصدارة عقب خسارته في الدقائق الأخيرة أمام المنتخب الإندونيسي (62-66)، ما سمح في اليوم الختامي لإعادة خلط الأوراق، بعد نجاح المنتخب السوري في الفوز على صاحب الضيافة منتخب إندونيسيا الأول بنتيجة (82-76)، ما أودى إلى شراكة على صعيد المركز الأول بين منتخبات الإمارات وإندونيسيا وسورية بإجمالي انتصارين وهزيمة واحدة، خصوصاً أن المنتخبات الثلاثة فازت في مشوارها على فريق باتروس. وكاد المنتخب أن يدفع ضريبة تراخيه في مباراة باتروس، بعد شوط أول أنهاه الفريق الإندونيسي بنتيجة (40-32)، قبل أن يستعيد «الأبيض» اتزانه خلال الشوط الثاني، ومن ثم إنهاء المباراة لصالحه (86-74)، في مباراة نال فيها المنتخب الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (20-16 و26-19 و28-15)، وقابلها التفريط على مستوى الأداء وارتكاب الأخطاء الدفاعية والتسرع في إنهاء الهجمات التي سمحت في الربع الثاني لنيل فريق باتروس الأفضلية بنتيجة (24-12). واستفاد المنتخب من تسجيله تسع محاولات ناجحة عن الرميات الثلاثية من أصل 27 رمية سددها لاعبو الأبيض، مقابل اكتفاء باتروس بخمس تسديدات ناجحة من أصل 17 محاولة، كما تفوق المنتخب على صعيد «الريباوند» للكرات المرتدة عن السلة بإجمالي 39 متابعة منها 27 دفاعية و12 هجومية، مقابل 34 لباتروس منها 23 على الصعيد الدفاعي و11 هجومية. ويدين المنتخب في انتصاره، لتألق نجمه قيس عمر الذي حصد لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 26 نقطة، بجانب تألق كل من الشقيقين أحمد وحامد عبداللطيف، وعمر خادل وراشد الزعابي وجاسم محمد. يُذكر أن بعثة المنتخب ستعاود غداً التجمع الداخلي في دبي، استعداداً لمباراته الودية في العاشر من الشهر الجاري أمام منتخب مصر الذي يقيم معسكره بالإمارات استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، على أن يتجه المنتخب بعد ذلك إلى الصين للمشاركة في بطولة «وليام جونز» بين 11 و21 الجاري.

بن الحبيب: المنتخب كسر عقدة «اللاعب المجنس»

أشاد المدير الفني للمنتخب الدكتور منير بن الحبيب، بأداء اللاعبين وحرصهم على التمثيل المشرف لكرة السلة الإماراتية في بطولة إندونيسيا الدولية، وقال في اتصال مع «الإمارات اليوم»: «حرصنا طوال المباريات على اللعب بالعناصر الوطنية، في فرصة أتاحت للاعبينا كسر عقدة اللاعب المجنس، خصوصاً أن نظام البطولة يسمح بمشاركة لاعبين مجنسين ومثلهم من اللاعبين المقيدين في فئة المواليد أو المقيمين».

وأوضح: «حرص الجهاز الفني على الدفع حصراً بالعناصر الوطنية في لقائي سورية والأولمبي الإندونيسي، مقابل مشاركة دقائق محدودة للسنغالي مامادو المقيد ضمن فئة المواليد في المنتخب في لقاء المنتخب الإندونيسي الأول، في فرصة سنحت للاعبينا تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة بالاحتكاك بمنتخبات مدعمة بالعناصر المجنسة، بجانب تفوقها من حيث التصنيف القاري والدولي».

واختتم: «الالتزام الذي أبداه اللاعبون كان وراء النتائج التي تحققت في هذه البطولة، في خطوة أولى من خارطة مشاركات خارجية مزدحمة تهدف إلى رفع جهوزية اللاعبين قبل الاستحقاق الأهم نوفمبر المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية».