ملاعب ومنشآت دبي جاهزة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد

واصل مجلس دبي الرياضي مساعيه للوقوف على تحضيرات أندية الإمارة الأربعة المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وهي النصر والوصل وشباب الأهلي وحتا، والتأكد من جاهزية ملاعبها لاستقبال الجماهير، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 الذي يبدأ منافساته رسمياً في الـ18 من أغسطس الجاري.

وقامت فرق عمل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومختلف الجهات المختصة، بزيارات متكررة في الأيام الماضية لملاعب الأندية والمنشآت الرياضية في دبي للتأكد من تأمين الملاعب وسلامة وسعادة الجماهير التي تمثل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تنفذها شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي في هذا المجال، وضمت أيضاً عقد الملتقى الخامس لأمن الملاعب الذي نظم في مقر مجلس دبي الرياضي خلال يوليو الماضي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إنه تم خلال الزيارات اللقاء مع المسؤولين في الأندية، كما تم تفقد غرف عمليات الملاعب الرئيسة في الأندية وكاميرات المراقبة لجميع جوانب الاستاد، وتم تفقد أنظمة الإطفاء، وكل الاستعدادات لإقامة الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب ومختلف الفعاليات في الملاعب والصالات والمسابح، وجميع المرافق الرياضية، وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات المختلفة، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية، بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وشارك في الزيارات مدير إدارة الطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، العقيد خميس الشامسي، ومدير الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، المقدم عبدالله طارش العميمي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ومديرو الأندية والمديرون التنفيذيون لشركات كرة القدم في نادي شباب الأهلي ونادي حتا، ونادي النصر، ونادي الوصل، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج، ومجمع حمدان الرياضي، وممثلو الجهات الحكومية من بلدية دبي والدفاع المدني، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.

وتحرص شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تطوير ورفع جاهزية المؤسسات الرياضية، لاستضافة وتنظيم كل الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب والفعاليات، ويعملان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

كما يعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير العاملين في مختلف المجالات في أندية دبي، من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في هذا المجال من واقع تجارب واقعية.

• 18 أغسطس الجاري موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.