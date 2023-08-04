ملاعب ومنشآت دبي جاهزة لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد

واصل مجلس دبي الرياضي، مساعيه للوقوف على تحضيرات أندية الامارة الأربعة المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين، وهي النصر والوصل وشباب الأهلي، وحتا، والتأكيد من جهازية ملاعبها لاستقبال الجماهير قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023 – 2024، والذي يبدأ منافساته رسميا في 18 أغسطس الجاري.

وقامت فرق عمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ومختلف الجهات المختصة، بزيارات متكررة في الأيام الماضي لملاعب الأندية والمنشآت الرياضية في دبي للتأكد من تأمين الملاعب وسلامة وسعادة الجماهير والتي تُمثل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تنفذها شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي في هذا المجال والتي ضمت أيضًا عقد الملتقى الخامس لأمن الملاعب الذي تم تنظيمه في مقر مجلس دبي الرياضي خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إنه تم خلال الزيارات اللقاء مع المسؤولين في الأندية كما تم تفقد غرف عمليات الملاعب الرئيسة بالأندية وكاميرات المراقبة لجميع جوانب الاستاد وتم تفقد أنظمة الإطفاء، وكافة الاستعدادات لإقامة الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب ومختلف الفعاليات في الملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات المختلفة إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وشارك في الزيارات مدير إدارة الطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، العقيد خميس الشامسي، ومدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، المقدم عبدالله طارش العميمي، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، ومدراء الأندية والمدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم في نادي شباب الأهلي ونادي حتا، ونادي النصر، ونادي الوصل، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج، ومجمع حمدان الرياضي، وممثلي الجهات الحكومية من بلدية دبي والدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.