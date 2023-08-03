بينتو يُحدد ملامح الفترة المقبلة لمنتخب الإمارات.. والأحبابي يغادر معسكر النمسا

يُواصل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام حاليا في النمسا استعدادا للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.



ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على الاستفادة من المعسكر في تجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والنفسية، من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات اليومية التي تقام في المعسكر الذي يستمر إلى العاشر من أغسطس الحالي.



وقام الجهاز الفني بتحديد ملامح الفترة المقبلة التي ستشهد تجمعين خلال أيام الفيفا بشهري سبتمبر وأكتوبر، وكذلك نوفمبر قبل خوض أول مباراة في التصفيات المقررة يوم 16 نوفمبر.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري ومسؤولي الإدارة الفنية بالاتحاد، حيث تمت مناقشة كافة الأمور الإدارية والفنية واللوجستية والمباريات الدولية الودية التي سيخوضها المنتخب قبل بداية التصفيات والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا .



من جهته عاد إلى البلاد أمس لاعب نادي العين بندر الأحبابي بعد تأكد إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن وحاجته للعلاج والراحة، حيث فضل الجهاز الطبي عودة اللاعب إلى ناديه لتلقي العلاج.