منتسبو «ذخر» يشاركون في فعاليات «عالم دبي للرياضة»

ضمن فعاليات صيفنا رياضي، وفي إطار الدعم المستمر الذي يتم تقديمه لفئة كبار المواطنين، نظم مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي وهيئة تنمية المجتمع، فعاليات رياضية مجتمعية في ملاعب «عالم دبي للرياضة»، بمشاركة منتسبي نادي «ذخر المجتمعي»، مع منتسبي الجهات الداعمة، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي ماهر عبدالكريم جلفار.

وتفوق فريق نادي ذخر على فريق مجلس دبي الرياضي في فعالية شد الحبل، فيما أسفرت مباراة كرة القدم عن تعادل الفريقين بأربعة أهداف لكل منهما، حيث قدم منتسبو نادي ذخر مستويات رياضية مميزة أعادت لهم ذكريات اللعب مع الأندية وممارسة مختلف أنواع الرياضة، وأكدوا أهمية هذه الفعاليات التي تمنحهم الحافز لمواصلة التدرب وخوض الفعاليات الرياضية المتنوعة، والحفاظ على حيويتهم ونشاطهم، كما تمنحهم الفرصة للقاء الأصدقاء والزملاء من مختلف مراحل الحياة.