«البنك التجاري قطر ماسترز» للغولف تنضم إلى «السباق إلى دبي»

أكدت جولة «دي بي ورلد» للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، أمس، أن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز ستحضر في روزنامة جدولها العالمي لموسم 2023، على أن تقام خلال أكتوبر المقبل بجوائز مالية تبلغ 3.25 ملايين دولار أميركي.

وتعود بطولة البنك التجاري قطر ماسترز إلى نادي الدوحة للغولف من الـ26 إلى الـ29 من أكتوبر، من أجل النسخة الـ26 من الحدث الذي يعد واحداً من أقدم وأهم البطولات في المنطقة.

وستكون البطولة القطرية الحدث الأخير في روزنامة البطولات المنتظمة لموسم 2023، حيث سيقدّم للاعبين الفرصة الأخيرة لتأمين بطاقات جولة «دي بي ورلد» الخاصة بهم للموسم المقبل 2024، من خلال تصنيفهم النهائي في ترتيب «السباق إلى دبي» في هذا الموسم، ما يجعلها مهمة للاعبين لكسب آخر النقاط المتاحة، كما ستشكل فرصة التأهل إلى بطولة «تحدي نيدبانك للغولف» الذي يستضيفه جاري بلاير من التاسع إلى الـ12 من نوفمبر في جنوب إفريقيا.

وسيختتم موسم 2023 بإقامة بطولة جولة «دي بي ورلد» في عقارات جميرا للغولف بدبي من الـ16 إلى الـ19 من نوفمبر، والتي ستضم أفضل 50 لاعباً من المتاحين وفق ترتيب «السباق إلى دبي».