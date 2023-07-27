سعيد بن زايد.. إنجازات خالدة في ذاكرة الكرة الإماراتية

أسهم المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم الخميس، في تطوير الرياضة الإماراتية وترك بصمة لا تزول من الذاكرة من خلال ترأسه للعديد من اللجان والوفود الرياضية الخارجية بصفته رئيساً لاتحاد كرة القدم بالفترة من (2001 إلى 2002)، إلى جانب أنه يعد الأب الروحي لنادي الوحدة، وتحققت خلال قيادته للنادي الكثير من الإنجازات.

"الإمارات اليوم" ترصد أبرز الملفات الناجحة التي قادها الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وأسهمت في تطور الكرة الإماراتية.



11 سنة مضيئة في الوحدة

كانت السنوات الـ 11 التي تولى فيها المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رئاسة نادي الوحدة الأكثر إضاءة في تاريخ النادي، إذ حقق "العنابي" الكثير من الإنجازات من بينها التتويج بلقب الدوري في مواسم 1999 و2001 و2005 و2010، كما حصد الفريق لقب الكأس في 2000 والسوبر في 2002، وخلال فترته شارك الوحدة في كأس العالم لأندية 2010 التي حقق انتر ميلان الإيطالي وقتها اللقب، وعلى المستوى القاري فقد وصل "العنابي" إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.





الأكاديمية مستودع النجوم .. يرفد الأندية والمنتخبات

كان للراحل خططاً واضحة لبناء مستقبل الكرة الإماراتية أبرزها إنشاء مراكز أو أكاديميات تخص قطاع الناشئين؛ وهو ما ظل "العنابي" يجني ثماره منذ تأسيس أكاديميته التي ظلت ترفد الفريق الأول والأندية الأخرى.

ومن أبرز اللاعبين من خريجي الأكاديمية الحاليين إسماعيل مطر ومحمود خميس وسهيل المنصوري، ومن اللاعبين الذين انتقلوا لتعزيز صفوف الأندية الأخرى حمدان الكمالي، الشقيقان علي وعادل الحوسني، خالد باوزير، سهيل المنصوري، محمد عبدالباسط يعقوب الحوسني وسالم صالح، كما وعلى مدار سنوات وحتى الآن فإن النادي يرفد المنتخبات الوطنية من منتخبات المراحل السنية وحتى الأول.





اتحاد الكرة .. فكرة استضافة مونديال الشباب

تولى الراحل رئاسة مجلس اتحاد كرة القدم الـ18 خلال الفترة من 2001 - 2002، وكانت فترة مضيئة رغم قصرها، إذ انطلقت من خلال مجلسه فكرة تنظيم كأس العالم للشباب "الإمارات 2003" وتولى رئاسة اللجنة العليا المنظمة للحدث الكبير.

وضم مجلس الإدارة وقتها كل من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان نائبا للرئيس، محمد مطر الطاير أمين السر العام، عمران عبدالله عمران أمين السر المساعد، يحي عبدالكريم المدير المالي، محمد راشد العتيبة عضو، عبدالله سعيد النابودة عضو، سعيد عبدالله إبراهيم عضو، محمد مطر المهيري عضو، ناصر محمد اليماحي عضو، غانم أحمد غانم.



مهام رياضية خارجية ناجحة

ترأس المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان وفد الإمارات في اجتماعات "فيفا" بكوريا الجنوبية، كما ترأس بعثة منتخب الإمارات في كأس الخليج العربية الـ 15 بالرياض، واللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للشباب 2003 والتي استضافتها الإمارات، وحققت نجاحاً فنياً وإدارياً رائعاً، كما كانت فترة توليه اتحاد الكرة الإماراتي من أبرز الفترات التي عاشتها الكرة الإماراتية، خاصة مع الإعداد لتنظيم حدث عالمي كبير لأول مرة، هو كأس العالم للشباب 2003.