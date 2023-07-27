دوري التنس العالمي ينطلق 21 ديسمبر في أبوظبي

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من بطولة دوري التنس العالمي، من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك طبقاً للاتفاقية المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجموعة ميرال، ودوري التنس العالمي، لاستضافة ثلاثة مواسم من البطولة على جزيرة ياس.

وتحمل البطولة شعار «العرض الأكبر في ملاعب التنس»، وتقدم مجموعة من التجارب المميزة التي تلبي تطلعات عشاق رياضة التنس، بمنافسات حماسية تجمع فرق «فالكونز»، و«هوكس»، وإيجلز، وكيتس، بنظام الدوري مدة 3 أيام، ليتأهل الفريق المنتصر، والوصيف للعب نهائي البطولة في 24 ديسمبر.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نفخر بالشراكة مع دوري التنس العالمي، ونتطلع من خلالها لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، ونواصل دعمنا الكامل لاستضافة النسخة الثانية، ونتطلع للاستمرار بالنجاحات التي شهدتها النسخة الأولى، لتثبت أبوظبي مجدداً قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وجاهزية البنى التحتية، وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية».

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، صالح الجزيري، إن البطولة تقدم مزيجاً متكاملاً يجمع بين المنافسات الرياضية والتجارب الترفيهية الحماسية، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في عالم الرياضة، كما تعد المواسم الثلاثة لهذه البطولة إضافة مهمة لفعاليات أبوظبي الغنية، والتي ستثري تجارب المقيمين والزوار على حد سواء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال محمد الزعابي: «جزيرة ياس تواصل مسيرة نموها المميزة، بصفتها مركزاً رائداً للفعاليات الرياضية، ودوري التنس العالمي من كبرى الفعاليات الرياضية في العالم، ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، نؤكد التزامنا المستمر بتوفير تجارب متميزة لجميع زوار جزيرة ياس».

وعبر رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي راجيش بانجا، عن سعادته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي لإقامة هذه البطولة الفريدة، التي يتطلعون من خلالها إلى تقديم مزيج فريد وعالمي المستوى من العروض الرياضية والترفيهية.