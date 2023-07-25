«الشقي 96» بطل موسم الشراعية 60 قدماً في دبي

انفرد طاقم السفينة الشقي 96، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف المري، بصدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، مع نهاية جولات الموسم 2022-2023.

ويصدر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع ختام فعاليات كل موسم لائحة الترتيب العام لبطولاته المحلية التي تشمل الفئات المختلفة في سباقات السفن والقوارب 60 و43 و22 قدماً، إضافة إلى قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها النادي خلال مراحل الموسم الرياضي البحري الممتد بداية من شهر سبتمبر حتى نهاية الفعاليات في شهر مايو.

واعتلى طاقم السفينة الشقي 96 صدارة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، جمعها من نتائجه المميزة في ثلاث جولات، حيث فاز بسباق الجولة الأولى منتصف أكتوبر الماضي، وحل ثانياً في الجولة الثانية التي جرت يوم 25 فبراير الماضي، بينما أنهى السباق الأغلى (القفال 32) في المركز الخامس.

وحل في المركز الثاني طاقم السفينة زلزال 25، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، الذي جمع 14 نقطة.

ونافس على الصدارة طاقم السفينة زيوريخ 120، لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خليفة المزروعي، الذي نال المركز الثالث جامعاً 17 نقطة.

الترتيب العام

1- الشقي 96 (8 نقاط)

2- زلزال 25 (14)

3- زيوريخ 120 (17)

4- التبر 55 (23)

5- طوفان 21 (29)

6- الوصف 87 (34)

7- زفزاف 59 (43)

8- القفاي 4 (58)

9- أطلس 12 (58)

10- شاهين 57 (59)