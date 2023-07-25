«دبي للشطرنج» يشارك في بطولتي باردوبيس وبراغ

غادرت الدولة الأسبوع الماضي بعثة نادي دبي للشطرنج والثقافة لخوض معسكر تدريبي في جمهورية التشيك، للمشاركة في بطولتي باردوبيس وبراغ الدوليتين، ويستمر المعسكر لغاية 12 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الوفد عثمان موسى عبدالله، رئيساً للوفد، واللاعبين: إبراهيم سلطان، أحمد فريد، خليفة عيسى، حمد عيسى، محمد عبدالرحمن العوضي، مسفر المسافري، واللاعبات بشاير خليل، مريم عيسى، ياسمين علي، أحلام راشد، كما يضم الوفد الأستاذ الدولي الكبير إلمر ماجيراموف مدرباً، وابتسام محيي الدين إدارية.

وقال مدير الجهاز الفني بالنادي عثمان موسى، إن المشاركة تأتي ضمن الخطة السنوية للنادي بإيفاد المتميزين للمشاركة في البطولات الخارجية، ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبي المدارس الشطرنجية الأخرى.

وأكد أهمية منح الفرصة لأبناء وبنات النادي، لاستثمار مواهبهم بما يحقق لهم التطور الفني على المستوى الدولي.