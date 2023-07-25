شروط

كشف مقربون من مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين، أن إدارة النادي رفضت شروط اللاعب الأجنبي الذي كان النادي ينوي التعاقد معه، وصرفت النظر عنه نهائياً، وبدأت في المقابل مفاوضات مع أجنبي آخر.

اختلاف

لم يتوصل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إلى اتفاق مع لاعب أجنبي، بعدما طلب وكيل أعمال اللاعب حصوله على راتب يفوق الميزانية التي حددها النادي، إذ طلب اللاعب مهلة للتفكير خصوصاً أن لديه عروضاً أخرى من داخل الدولة

وخارجها.

سرعة

استغرب مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم من سرعة إلغاء إدارة النادي للتعهدات التي كانت قد قطعتها على نفسها عند الاتفاق معه، من حيث التعاقدات وتوفير ما رسمه من خطط للموسم الجديد، ما أصابه بإحباط شديد.