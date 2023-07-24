4 محاور في النسخة الرابعة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"

برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد اماره عجمان ورئيس المجلس التنفيذي تم إطلاق البرنامج الحكومي "صيفنا سعادة" في نسخته الرابعة والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات وتستهدف جميع فئات المجتمع حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز الترابط المجتمعي واستثمار الطاقات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب ويتميّز بتنوّع فعالياته الثقافية والدينية والأنشطة الرياضية والمبادرات المجتمعية والذي يقام خلال الفترة من 17 يوليو إلى 17 أغسطس القادم.

ويشمل البرنامج الصيفي في نسخته الرابعة مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تم تقسمها إلى 4 محاور رئيسية وهي البرامج المجتمعية التي تقام بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع والبرامج الرياضية والبرامج التطويرية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية بعجمان والمحور الرابع المراكز الصيفية اليومية للبنين والبنات من عمر 12 إلى 16 سنة.

ولاقت البرامج المجتمعية اقبالا مميزا حيث تختص هذه الفعاليات لفئة كبار المواطنين وعائلاتهم بالإضافة إلى الشباب والفتيات ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

وحظيت البرامج الرياضية والمجتمعية اقبالا واسعا من أفراد المجتمع حيث تشمل برنامج تدريب السباحة والتايكواندو واللياقة البدنية وبرنامج رياضي خاص لأصحاب الهمم وذلك لتلبية جميع فئات المجتمع

ودشنت الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة عجمان برامجها النوعية المتميزة والتي بلغت قرابة 30 فعالية وبرنامج ولاقت تجاوبا واسعا من أفراد المجتمع حيث تسمح اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي بمشاركة جميع الأفراد في البرنامج الصيفي الحكومي

وانطلقت المراكز الصيفية اليومية للبنات والبنين بمشاركة واسعة بلغت 200 مشارك مقسمين على المركزين اللذان يستضيفها المركز الإبداعي بعجمان ومركز ريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان ويشمل العديد من البرامج والورش التدريبية خلال الفترة المسائية ما بين الساعة 4:30 إلى 7 مساءً.

ومن جانبه قال احمد علي الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي بأن البرنامج يواصل نشاطاته سنويا بتوجيهات سمو ولي عهد عجمان وذلك لشغل وقت فراغ الشباب والبنات خلال الاجازة الصيفية وأيضا الاهتمام بباقي فئات المجتمع من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وكافة افراد المجتمع لان فعاليات هذا الموسم تستهدف العوائل الى جانب الشباب والفتيات وأصحاب الهمم من الذكور والاناث واكد الرئيسي هدفنا ان نوفر لكل المشاركين ما يناسبهم من فعاليات لأجل اسعادهم جميعا وأضاف ان اللجنة لمنظمة لا تدخر جهدا في سبيل توفير كل عوامل النجاح والتميز للنسخة الرابعة من فعاليات الأنشطة الصيفية تحت البرنامج الحكومي تحت شعار صيفنا سعادة متمنيا ان تكون النسخة الرابعة مواصلة لسلسلة نجاحات المواسم السابقة رغم ان كل نسخة تعتبر ذات خصوصية ولكن في النهاية الهدف هو تقديم عمل مميز ونتمنى ان نوفق كلجنة منظمة في تلبية طموحات ورغبات كل المشاركين معنا بمختلف الفئات العمرية .