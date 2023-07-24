منتخب السباحة يشارك في مونديال الألعاب المائية

يشارك المنتخب الوطني للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في فوكاكا، باليابان، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى 30 يوليو الجاري، ويمثل المنتخب سالم غالب، الذي سافر من الإمارات رفقة المدرب الوطني مروان الحتاوي، ويوسف المطروشي، الذي التحق بهما قادماً من الولايات المتحدة.

ويشارك السباح يوسف المطروشي، خلال البطولة في سباقين هما 100 متر حرة، و100 متر فراشة، بينما يشارك سالم غالب في سباقي 50 متر فراشة، و200 فراشة، حيث يحق لكل سباح المشاركة في سباقين، ويبحث اللاعبان عن كتابة أرقام جديدة لهما وللإمارات، من خلال المشاركة في البطولة العالمية.