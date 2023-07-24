انتقال

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً في أحد أندية دوري أدنوك المحترفين، عائد من الإعارة، في طريقه إلى الانتقال إلى فريق خارج الدولة، بعدما رفضت إدارة ناديه انتقاله إلى نادٍ منافس في الدوري.

إداري

فرض الإداري الشاب بأحد المنتخبات التي تتبع لاتحاد لعبة جماعية نفسه بقوة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها، ما جعله يحظى بثقة ودعم مسؤولي الاتحاد المعني للاستمرار في منصبه الحالي.

مسابقات

ينتظر لاعبو ومدربو رياضة فردية أن تعلن إدارة الاتحاد المعني باللعبة عن جدول المسابقات للموسم المقبل بشكل مبكر، لكي تتمكن الفرق من الاستعداد بشكل كافٍ، والاستفادة من الزيادة الكبيرة في عدد ممارسي اللعبة.