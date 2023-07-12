مجلس كواترو الخليجي يناقش أزمات الأكاديميات الخاصة

عقدت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية التي تستضيفها سنويا امارة عجمان هذه الأيام المجلس الخليجي لمناقشة هموم الاكاديميات الكروية الخليجية مع التركيز على التجربة الإماراتية في مجال الأكاديميات الكروية التي أصبحت موضة العصر.

وقدم الجلسة الزميل الإعلامي احمد سلطان من قناة الشارقة الرياضية بحضور ومشاركة الدكتور احمد سعد الشريف واحمد الرئيسي نائب الرئيس التنفيذي لمركز كواترو الرياضي وعنتر مرزوق مدير اكاديميات المراحل السنية في نادي شباب الأهلي والكابتن المونديالي علي ثاني وعمر خلف ممثل الهيئة العامة للرياضة والخبير الرياضي سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضة للجميع والمدرب محمد تقي وممثلي الاكاديميات الخليجية الكويتي طلال مصطفى والبحريني خالد العوضي والعماني خليفة سالم الشبلي والعراقي علاء محمود والكويتي مساعد اشنكاني وامير الهاشمي ممثل لافيش للعطور الراعي الذهبي للبطولة والمجلس الخليجي.

من جهته تحدث الدكتور احمد سعد الشريف عن أن الاكاديميات الخاصة أصبحت واقعا معاشا في كل مكان كون الاقتصاد اصبح المسيطر على عصب الحياة من كل النواحي وطالما الهيمنة اقتصادية فلابد للقطاع الخاص ان يكون صاحب كلمة مسموعة في مجال العمل الرياضي وقال اليوم عندنا في الامارات مايزيد عن 400 اكاديمية كروية خاصة وقبل 20 او 15 سنة كانت نسبة الاكاديميات 10% من العدد الحالي وقال اعرف اكاديمية عربية حققت أرباح ومبيعات للاعبين بلغت 23 مليون يورو

ومن جانبه حمل عنتر مرزوق الهيئة مسؤولية عدم الوقوف على الشروط واللوائح التي تحكم نشاط الاكاديميات التي تنقسم الى قسمين اكاديميات في الاندية واكاديميات تجارية خاصة وهي التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة وقال أولياء الأمور يركزون على الاكاديميات الخاصة او التجارية التي تحمل أسماء اندية عالمية لأمور كثيرة لأنه من الصعب على الناشئ الحضور يوميا الى النادي بعد دوام المدرسة الذي ينتهي بعد الثالثة ظهرا اما الاكاديمية التجارية يومان فقط خلال عطلة الأسبوع ونوه عنتر مرزوق الى نقط مهمة مطالبا الهيئة او اتحاد الكرة بوضع الية تحكم علاقة هذه الاكاديميات بالأندية وهذه الالية يجب ان تراعي مصلحة الكرة في الدولة .