هوجارد يتقدم 55 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم الدنماركي راسموس هوجارد 55 خطوة ليصبح في المركز 12 في الترتيب العالمي الصادر أمس، لجولة «دي بي ورلد للغوف» التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس، بلقب بطولة «صنع في الدنمارك»، وهو اللقب الرابع في مسيرته في الجولة، ليقترب من التأهل إلى البطولة الختامية للموسم، بطولة «دي بي ورلد» التي تقام في عقارات جميرا للغولف في نوفمبر المقبل.

ورفع هوجارد إجمالي رصيده إلى 1112 نقطة في المركز الـ12 في ترتيب «السباق إلى دبي».