«عمومية اتحاد الكرة» تعتمد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية و«فض المنازعات» و«الاستئنافية»

عقد اتحاد كرة القدم أمس، اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 4 لسنة 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة القائم بأعمال رئيس الاتحاد عبدالله الجنيبي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية. وذكر بيان صحافي أنه: «تم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية، إضافة إلى مناقشة بعض المسائل الإضافية التي قام باقتراحها أحد الأندية الأعضاء». وتم خلال الاجتماع عرض تقرير نشاط اتحاد الكرة للموسم 2022-2023، إضافة إلى عرض الحساب الختامي وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، كما تم اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.