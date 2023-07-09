طلال الفهد يكمل سلسلة القيادة الكويتية للمجلس الأولمبي الآسيوي

انتُخب الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية مدتها أربعة أعوام، بعدما تفوّق على مواطنه رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلّم، إثر منافسة محتدمة (24 مقابل 20 صوتاً)، أمس، في بانكوك.

وخلف الشيخ طلال (58 عاماً) شقيقه الشيخ أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2021، بعدما أدانته محكمة سويسرية بقضية تزوير معقدة، مرتبطة بمؤامرة مزعومة للتفوّق على منافسين سياسيين في الكويت.

ومع انتخاب الشيخ طلال في المنصب الأولمبي الآسيوي الأول، تواصلت سيطرة أبناء الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح، الذي كان أول من ترأس المجلس عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب، عقب مقتله أثناء الاجتياح العراقي للكويت في 1990، لنجله أحمد في يوليو 1991، الذي استمر رئيساً حتى تنحيه عام 2021.

وقال الفهد في تصريحات صحافية بعد فوزه «أرجو عدم مقارنتي بالشيخ أحمد الفهد، لن أصل إلى نجاحاته.. أتمنى أن استمر ويكون هذا الكرسي موقتاً، حتى يعود أحمد الفهد لموقعه الأصلي في قيادة آسيا».

وتابع «لم يكن التنظيم جيداً مع الأسف.. قد تستغربون، لكن الصفحة لم تنطوِ، هناك أمور مقبلة أتمنى أن أكون خاطئاً بشأنها.. إن عدتم عدنا».

وتولى الرئاسة منذ تنحي الفهد نائب الرئيس الفخري للمجلس الهندي راجا راندير سينغ، وأدار جلسة الانتخابات الأولى في تاريخ المجلس.

وشغل الشيخ طلال مناصب عدة سابقاً، أبرزها رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم، قبل أن يبتعد عن المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة، لظروف صحية.

واقترح الفهد تعيين المسلم نائب رئيس فخرياً مدى الحياة «نحن بمثابة عائلة، ولقد قام بعمل جيد لعائلتنا».