مجلس دبي الرياضي يدشن حسابه الرسمي على «ثريد»

دشن مجلس دبي الرياضي حسابه الرسمي على منصة «ثريد» الجديدة التي أطلقتها شركة ميتا أخيراً، ويحمل الحساب اسم @dubaisc، ولاقت الصفحة متابعة واسعة وتفاعلاً كبيراً في اليوم الأول للإطلاق.

وافتتح مجلس دبي الرياضي نشاطه على المنصة بنشر خبر عن نظام تصنيف مراكز اللياقة البدنية الأول من نوعه في العالم الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي بهدف تعزيز الاحترافية في صناعة اللياقة البدنية ورفع جودة خدمات مراكز اللياقة البدنية بدبي وتصنيفها وفق عدد النجوم من فئة خمس نجوم فأدنى، وهو الخبر الذي حظي باهتمام إعلامي واسع من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.