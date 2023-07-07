منتخبات الغولف تعسكر في المغرب خلال أغسطس

تغادر منتخبات الغولف في بداية الشهر المقبل متوجهة إلى مدينة الرباط المغربية لإقامة معسكر تدريبي يستمر إلى 20 أغسطس، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد المكملة لتدريبات أقيمت في أندية الغولف في الدولة، ويترأس البعثة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والإداري أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب أربعة مدربين، هم: سمير الولاني وحسين الولاني وإبريل فارلي وكاميرون فان رويان، و20 لاعباً من مختلف المراحل السنية للبنين والبنات. أكد الشامسي أن «توجهات إدارة الاتحاد، ووفق استراتيجيتنا، تولي الاهتمام الكبير لمنتخبات اللعبة على مدار العام بمختلف فئاتها العمرية للبنين والبنات».