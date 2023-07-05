«دبي البحري» يثمن جهود مركز شرطة الموانئ

ثمّن المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الـ32، محمد الفلاحي، جهود مركز شرطة الموانئ التي أسهمت في إنجاح وتنظيم سباق القفال الـ32 للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية (60 قدماً)، وتأمين وصول السفن المشاركة بسلام إلى شواطئ دبي قاطعة ما يزيد على 50 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي.

وتسلم المقدم رئيس قسم أمن المرافق والموانئ علي الشامسي درع اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ32 من محمد الفلاحي، تقديراً للدعم والتعاون الذي ظل النادي يجده من قبل المركز بمختلف الأقسام خلال الحدث الأبرز والأكبر والأعرق (سباق القفال)، وكذلك باقي فعاليات وسباقات الموسم البحري.

كما كرّمت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ32 بشهادات التقدير والمشاركة، فريق العمل المشارك في تنظيم وإنجاح الحدث، وهم الرائد عتيقة مصبح مطر الظاهري، والنقيب يوسف الشحي، والملازم أحمد المرزوقي، والوكيل أول قاسم إسماعيل قاسم البدواوي.