«ترايفيني» بطلاً للدوري العالمي للشطرنج

أحرز فريق ترايفيني كونتيننتال كينجز لقب النسخة الأولى من «الدوري العالمي للشطرنج» الأول من نوعه في العالم الذي أقيم في دبي من الـ23 يونيو حتى أول من أمس، ونظمته مجموعة ماهيندرا، بدعم من مجلس دبي الرياضي وتحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وأحرز ترايفيني كونتيننتال كينجز اللقب والجائزة الكبرى البالغة 500 ألف دولار، بعد الفوز على مومبا ماسترز في النهائي.

وأقيم النهائي بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج اللذين توجا الفريق الفائز بكأس البطولة التي شارك فيها أهم وأكبر الأبطال والأساتذة الذين يتصدرون الترتيب العالمي، وفي مقدمتهم النرويجي ماجنوس كارلسن بطل العالم للشطرنج 5 مرات متتالية، من 2013 حتى 2022.