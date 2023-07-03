الكشف عن تفاصيل النسخة السادسة لمهرجان الأكاديميات الخليجية في عجمان

تقيم اللجنة المنظمة للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية غداً الثلاثاء مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل النسخة السادسة من بطولتها الكروية الخليجية تقام برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان وينظمها مركز كواترو الرياضي في عجمان بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وويعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات في المركز الإبداعي بمنطقة مشيرف في عجمان وسيتم خلالها الإعلان عن الرعاة المساهمين في المهرجان الكروي بالإضافة إلى باقي التفاصيل والبرامج التي ستقام خلال المهرجان التي يأتي في مقدمتها البطولة الكروية للفئات السنية تحت 12 و 14 سنة حيث سيتم الكشف عن أسماء الأكاديميات الخليجية المشاركة في البطولتين بالإضافة إلى إجراء مراسم القرعة وتوزيع الفرق على المجموعات واعتماد جدول المباريات.

وكشف مدير مركز كواترو الرياضي المشرف العام على المهرجان الكروي عبدالعزيز عبدالله في تصريحات صحافية عن أن النسخة السادسة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية الذي سيقام خلال الفترة من 7 الى 13 يوليو 2023 والذي يتضمن بطولة اكاديميات كرة القدم للفئات العمرية تحت 14 سنة مواليد 2009-2010 وفئة تحت 12سنة مواليد 2011 و2012 الى جانب العديد من البرامج الشيقة والمميزة وستكون هناك بطولات ومسابقات أخرى مثل بطولة تنمية المهارات الكروية ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والاداريين ودورات تثقيفية للاعبين ومجلس حواري خليجي يناقش هموم الاكاديميات الكروية في المنطقة وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين وهدايا وشهادات تذكارية و أيضا رحلات ترفيهية الى مختلف الفرق المشاركة في البمهرجان الخليجي جانب مسابقة التغطية الإعلامية المتميزة