بوجاكار يقود فريق الإمارات في طواف فرنسا

كشف فريق الإمارات عن قائمة الفريق المتوجه إلى سباق طواف فرنسا، الذي يُقام في الفترة من 1 إلى 23 يوليو المقبل في مدينة بلباو الإسبانية.

وذكر بيان صحافي: «يتوجه الفريق إلى 21 مرحلة يقودها بطل السباق السابق مرتين تاديج بوجاكار، مع مجموعة منوعة من دراجين الطرق الصاعدة وخبراء التضاريس المسطحة لدعم الدراج السلوفيني».

ويقود اللاعب بوجاكار (24 عاماً) التحدي الذي يبدأ في بلباو بمرحلة على طريق بطول 182 كيلومتراً قبل أن يصل جبال البرانس، ويتحرك شرقاً نحو جبال الألب وأخيراً إلى الشانزليزيه في باريس حيث نهاية السباق التي تتضمن فقرة احتفالية. ويضم الفريق ثمانية دراجين، هم: تاديج بوجاكار (سلوفينيا) ورافال ماجكا (بولندا) وميكيل بيرج (الدنمارك) وفيليكس جروسشارتنر (أستراليا) ومارك سولير (إسبانيا) وماتيو ترينتين (إيطاليا) وفيجارد ستيك لانجن (النرويج) وآدم ييتس (بريطانيا).

وقال تاديج بوجاكار «الطواف هو من أكبر الفعاليات، ونحن ذاهبون إلى هناك لتقديم عرض جيد وبهدف الفوز».