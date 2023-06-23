"فيفا" يؤجل كأس العالم للكرة الشاطئية في الإمارات إلى فبراير 2024

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تنظيم بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في شهر فبراير 2024، بدلاً من نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار لضمان إنسابية الأجندة السنوية للبطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت الإمارات تقدمت بملف الترشح لاستضافة البطولة في فبراير الماضي، وسط منافسة مع العديد من طلبات الترشح الأخرى من سيشل وكولومبيا وتايلاند.

وتُعد الاستضافة الثانية الإمارات بعد أن استقبلت نسخة 2009 في دبي، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال الذي يُقام كل عامين قد أقيم في روسيا 2021.