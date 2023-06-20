قرعة دوري المحترفين تُسحب الخميس

تُسحب يوم بعد غدٍ الخميس قرعة النسخة الجديدة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين في سي وورلد جزيرة ياس - أبوظبي، بالإضافة إلى قرعة كأس أبوظبي للمحترفين.

وسيتم خلال حفل القرعة الإعلان الرسمي عن موعد انطلاقة الدوري والمُحدد له شهر أغسطس، فيما من المتوقع أن يسبق انطلاقة الدوري جولة أو اثنتان من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ونشرت رابطة المحترفين عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجياً عن القرعة، ولقطات من منافسات الموسم الماضي.