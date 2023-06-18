عجمان يجدد عقود 3 لاعبين ويقترب من جيانلوكا

نجحت إدارة نادي عجمان في تجديد عقد ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، إذ تم تمديد عقد المدافع وليد اليماحي، وعبدالله صالح، وناصر عبدالهادي لمدة موسمين.

وقال مصدر داخل النادي لـ«الإمارات اليوم» إن رغبة اللاعبين الثلاثة في البقاء مع عجمان حسمت المفاوضات التي لم تستغرق فترة طويلة للاتفاق على الشروط الخاصة بالتعاقد.

من جهة أخرى، اقترب الظهير الأيسر لنادي الوحدة، المقيم البرازيلي جيانلوكا مونيز، من الدفاع عن «البرتقالي» في الموسم المقبل، قادماً من صفوف «العنابي» على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما وافقت شركة الوحدة على طلب إدارة عجمان بالحصول على خدمات اللاعب.