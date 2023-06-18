تعاقدات

أنهى نادٍ كبير في دوري أدنوك للمحترفين عدداً من الصفقات المحلية، وجدد عقود لاعبين مواطنين دون أن يعلن ذلك رسمياً، رغم تصوير أحدهم في مقر النادي وحديثه عن تجديد عقده بالفعل.

حارس

وصلت المفاوضات بين الحارس المخضرم صاحب الراتب الكبير وأحد أندية أبوظبي إلى مرحلة متقدمة، إذ تم الاتفاق على جميع التفاصيل، ويبقى الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

إدارة

يُنتظر أن يشهد أحد الأندية تغييرات جديدة على مستوى الإدارة بعد أن أكمل الموسم الماضي ناقص العدد عقب استقالة بعض الأعضاء، فيما لاتزال ملفات عدة مؤجلة بانتظار التشكيل الجديد.