الشعالي يتطلع إلى رقم جديد للإمارات في سباق المشي بالبطولة العربية

يشارك لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى الشعالي حسن النعيمي، في سباق المشي لمسافة 20 كيلومتراً، ضمن منافسات البطولة العربية للعموم، التي تستضيفها المغرب في الفترة 20 إلى 24 الجاري.

وأكد الشعالي المتوّج أخيراً بذهبية المشي السريع لمسافة 10 كيلومترات ببطولة غرب آسيا في أبريل الماضي، تطلعه لتحطيم رقم الدولة، والمنافسة على أفضل النتائج في البطولة، على الرغم من وجود مجموعة من الأبطال في المنافسة.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه يتدرب الآن في المغرب، ويستعد جيداً قبل المشاركة في السباق، ويحرص على تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة بفترة الإعداد التي تمتد إلى ما قبل مشاركة المنتخب في الألعاب العربية بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو المقبل.