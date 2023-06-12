أولف ميهرينس: مونديال دبي لـ«سلة الكراسي المتحركة» نسخة استثنائية

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أولف ميهرينس، بمستويات مباريات مونديال سلة الكراسي المتحركة في أول يومين من البطولة المقامة في دبي حتى الـ20 الجاري، مؤكداً أن التنظيم الرائع يجعل المنتخبات لا تواجه أي مشاكل، ويكون تركيزها فقط على تقديم كل ما لديها خلال المباريات.

وقال ميهرينس في تصريحات صحافية، إن «بطولة العالم الحالية المقامة في دبي، نسخة استثنائية بكل المقاييس، خاصة أنها تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل عام، إلى جانب مشاركة أربعة منتخبات عربية هي الإمارات ومصر والجزائر والعراق، ما يؤكد التطور الكبير لسلة الكراسي المتحركة في الدول العربية».

وأضاف: «تنظيم الإمارات للبطولة يفتح الباب لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة في الدول العربية وداخل الإمارات بشكل خاص، إذ إن استضافة دبي للحدث العالمي تجعلها في بؤرة الاهتمام لجميع ممارسي رياضات أصحاب الهمم، وتسهم في انتشار سلة الكراسي المتحركة».

وتابع: «تابعت عن قرب الاستعدادات التي قامت بها الإمارات منذ الإعلان عن استضافتها للمونديال، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا سنشاهد هذا التنظيم الرائع، بعدما وفرت اللجنة المنظمة كل سبل النجاح، وحصلت على إشادة كل الدول المشاركة».

في جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد الدولي أن انعقاد كونغرس الاتحاد على هامش المونديال من الأحداث المهمة المرتقبة، مبيناً أنه سيقام على مدار ثلاثة أيام، ويشهد إجراء الانتخابات على مقاعد الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وختم تصريحاته بقوله، إن «مشاركة 28 منتخباً، بمعدل 16 منتخباً في بطولة الرجال، و12 منتخباً في بطولة السيدات، بإجمالي نحو 300 لاعب ولاعبة، يؤكد أن البطولة تطورت بشكل كبير بوصولها إلى نسختها الـ14».

وفي جانب آخر، خسر المنتخب مباراته الثانية أمام البرازيل 83-36، عقب أداء جيد من لاعبي «الأبيض» الذين يشاركون للمرة الأولى في الحدث العالمي. من جهته، وجّه حامل اللقب منتخب بريطانيا إنذاراً شديد اللهجة لمنتخبات البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على رابع العالم إيران بنتيجة 90-59 في المجموعة الرابعة.

وفي المجموعة نفسها حسمت الخبرة نتيجة مباراة أميركا مع العراق لمصلحة الأول بنتيجة 92-23 في المشاركة الأولى لـ«أسود الرافدين»، بينما كانت أقوى مباريات البطولة حتى الآن في المجموعة الثانية التي شهدت فوز ألمانيا على كندا 65-52. أما منافسات السيدات فشهدت فوز كندا على البرازيل 61-56، والصين على أستراليا 71-49، واليابان على الجزائر 70-36، وهولندا على ألمانيا 6-45، وإسبانيا على بريطانيا 42-35، وأميركا على تايلاند 71-18.

وتقام اليوم أربع مباريات حاسمة لتحديد هوية المنتخبات التي ستتأهل من دور المجموعات، إذ تلتقي في مونديال الرجال أميركا مع إيران، والعراق مع بريطانيا، وهولندا مع فرنسا، والأرجنتين مع كوريا الجنوبية. أما مونديال السيدات فيشهد إقامة ست مباريات تجمع ألمانيا مع الجزائر، واليابان مع أميركا، وهولندا مع تايلاند، وبريطانيا مع الصين، وأستراليا مع البرازيل، وإسبانيا مع كندا.

• تقام اليوم 4 مباريات حاسمة لتحديد المنتخبات التي ستتأهل من دور المجموعات.