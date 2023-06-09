بناجا: دبي وجهة عالمية نموذجية لبطولات البادل تنس

أكد رئيس دوري البادل تنس العالمي راجيش بناجا، أن دبي وجهة عالمية نموذجية لاستضافة بطولات البادل تنس، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من البطولات العالمية في «دانة الدنيا»، التي تستضيف حالياً منافسات دوري البادل تنس العالمي.

وقال بناجا لـ«الإمارات اليوم» إن إقامة دوري البادل تنس العالمي في دبي خطوة مشوّقة للسير قدماً إلى الأمام في هذه الرياضة، موضحاً: أن «الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها دبي بكونها وجهة رياضية عالمية، جنباً إلى جنب مع شغفها بالابتكار والتفوق، كل هذا يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الأحداث الرياضية على المستوى العالمي.. نحن ملتزمون بتعزيز رياضة البادل في الإمارات وخارجها، ونتطلع إلى جعل هذه البطولة مثالاً يُحتذى به، لتكون جزءاً من سلسلة من الأحداث في الملاعب الرياضية وبالتأكيد العرض الأكبر في ملعب».

وأشاد بالدور الذي تلعبه الدولة في دعم الرياضة، وقال: «يرقى مستوى الاهتمام بالرياضة في دولة الإمارات إلى أعلى المستويات، وقد أظهرت الجهات الحكومية التزاماً قوياً في تعزيز الرياضة واللياقة البدنية للأفراد من جميع الأعمار، وأكبر مثال على ذلك، هو إنشاء مدن رياضية في المناطق الحرة، إذ تحظى رياضة البادل بتأييد كبير من المسؤولين المعنيين في الدولة وهي الرياضة التي تشهد أسرع انتشار بوتيرة عالية حول العالم، وقد حطّت ترحالها أخيراً في منطقة الخليج العربي، خصوصاً هنا في دبي».

وأضاف: «لقد تنامت شعبية هذه الرياضة بشكل متزايد في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، في ظل زيادة عدد ملاعب البادل واستقطاب البطولات التي تُقام في جميع أنحاء البلاد، حيث نما انتشار هذه اللعبة في الدولة بنسبة تصل بين 40 و50% سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية، بينما في الوقت الحالي، يوجد أكثر من 500 ملعب خاص وعام في البلاد تتبع لنحو 85 نادياً، كما أنه في 2021، شهد (تحدي دبي للياقة) إطلاق النسخة الأولى من (كأس دبي للبادل تنس)، وهو حدث يتواصل على مدار شهر كامل».

وتحدث عن تأثير وجود عدد كبير من الملاعب على انتشار رياضة البادل، وقال: «أدى إنشاء هذه المرافق إلى جعل ممارسة الجمهور لرياضة البادل أكثر سهولة، وهو ما سمح للأشخاص من جميع المستويات والمهارات بالمشاركة والاستمتاع بها، فقد استقطب وجود ملاعب تخضع دورياً للصيانة والبنية التحتية الاحترافية، لاعبين مبتدئين وذوي خبرة على حد سواء، وهو ما عزّز انتشار لعبة البادل في دبي».

أمّا بالنسبة إلى استضافة بطولات عالمية أخرى في دبي، فقال: «لقد أدى ارتقاء مكانة دبي في عالم البادل إلى زيادة احتمالية استضافتها المزيد من البطولات العالمية والفعاليات في المستقبل، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا والمهتمين إلى زيادة الوعي حول هذه الرياضة وجعل هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم، وأكبر عرض على أرض الملعب».

وأكمل: «شهدت دبي اعتماد العديد من المبادرات المتنوّعة التي تسهم في تعزيز المشاركة الجماهيرية في رياضة البادل وإرساء أسس قوية لتوسعة انتشار هذه الرياضة، حيث تشمل هذه الجهود إدخال رياضة البادل إلى المدارس وإطلاق برامج للتواصل مع أفرد المجتمع وتقديم مبادرات للمبتدئين، وتوفير برامج تدريب وتطوير وتعزيز تطوير الشباب وتشجيع المشاركة وتكوين شراكات بين النوادي والأكاديميات، وبالتالي، فإن مثل هذه المبادرات تهدف إلى جذب مشاركين من مختلف الفئات وتنمية المواهب على كل المستويات والمهارات المتنوعة، الأمر الذي يضمن نمواً مستداماً لرياضة البادل في دبي».

وختم تصريحاته بالحديث عن تحول البادل تنس إلى رياضة معترف بها عالمياً، وقال: «لا شك أن تحوّل البادل إلى رياضة تحظى بانتشار عالمي قد بات يُشكل تطوراً مهماً، إذ إن النمو السريع والشعبية العالمية للبادل، دليل على مزيجها الفريد من نوعه الذي يجمع بين القوة البدنية والاستراتيجية والمتعة، ومن هذا المنطلق، فإن جوهرها الشامل يجعلها متاحة للاعبين من جميع الأعمار ويطال جميع المستويات والمهارات، وهو ما يعزز الانتماء القوي والروح الاجتماعية، وإن الشهرة التي باتت تتمتع بها هذه الرياضة على المستوى العالمي، ستفتح الأبواب أمام اللاعبين للتنافس على مستوى أعلى، وستجعلها تصل إلى جماهير جديدة حول العالم».

بناجا:

- «البادل تنس تنامت شعبيتها بشكل متزايد في الإمارات خلال السنوات الأخيرة».

- «إقامة دوري البادل تنس العالمي في دبي خطوة مشوّقة للسير قدماً إلى الأمام».

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ملعب خاص وعام في الإمارات تتبع لنحو 85 نادياً.