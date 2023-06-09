مفاوضات

أكدت صحيفة «تي واي سي» الأرجنتينية، أن أحد أندية دوري المحترفين دخل في مفاوضات لضم الكولومبي سباستيان فيا، خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن بوكا جونيورز الأرجنتيني يفكر في الموافقة على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

شرط

فوجئ مدرب درجة أولى بطلب إدارة النادي التي تفاوضه للتنازل عن الشرط الجزائي في حال عدم إكماله للموسم المقبل، موضحاً أن ذلك غير مألوف في العقود الاحترافية.

درس

قال لاعب في نادٍ محترف إن المركز الإعلامي للنادي أسهم في تطويره خلال حديثه إلى وسائل الإعلام، لتمتع أحد أفراده بإمكانات مميزة سهلت من مهمة التعامل بين اللاعبين والإعلاميين، مشيراً إلى أنه تلقّى دروساً مهمة ساعدت الفريق بشكل جيد.