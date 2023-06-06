إعادة تشكيل مجالس إدارات في أندية الشارقة

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، قرارات إدارية بشأن إعادة تشكيل مجالس إدارات أندية: خورفكان، اتحاد كلباء، دبا الحصن، مليحة، المدام، وشركة نادي خورفكان لكرة القدم، وناديي الشارقة للسيارات القديمة، والشارقة للصقارين.

وبحسب القرار الإداري، يعاد تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان برئاسة سالم النقبي، وعضوية كل من: إبراهيم علي الحمادي، وأحمد حسن النقبي، وأحمد ناصر النقبي، وخالد مراد الرئيسي، والدكتور عمار راشد النقبي، وفهد أحمد المنصوري.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة راشد سعيد عبيد الكندي، وعضوية كل من: أحمد حسن المطروشي، وأحمد علي البلوشي، وأحمد علي المراشدة، وجاسم محمد الشحي، وسيف أحمد الزعابي، وعبدالرحمن الدرمكي، وعبدالله علي البلوشي، وعبدالله الاميري.

ويُعاد تشكيل مجلس إدارة دبا الحصن برئاسة محمد أحمد الهنداسي، وعضوية كل من: أحمد عبد الله النقبي، وعبدالله مسعود النعيمي، وعبيد سعيد الطنيجي، وعلي محمد النقبي، ومحمد راشد النعيمي، ومحمد عبدالله الحمودي، ومحمد علي الظهوري، ومحمد مهدى الظهوري.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي مليحة برئاسة محمد سلطان الكتبي، وعضوية كل من: حمد تميم الكتبي، وراشد محمد الكتبي، وسالم راشد حميد خصوني الكتبي، وسالم راشد خلفان بن جرش الكتبي، وعبد الرحمن مهير الكتبي، وعبدالله سالم الكتبي، ومحمد عوض الكتبي، وناصر جمعة المحرزي.

ويُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي المدام برئاسة سلطان محمد معضد الكتبي، وعضوية كل من: حسن محمد الكتبي، وخليفة مصبح الكتبي، وسعيد علي الكتبي، وسعيد معضد الكتبي، وسهيل سالم الكعبي، وسهيل مبارك الكتبي، وعلي سالم الكعبي، ومطر سالم الراشدي.

كما يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم خليل غانم الحمادي، وعضوية كل من: أحمد علي الحمادي، وجاسم محمد النقبي، وسليمان علي النقبي، وعبدالرحمن محمد النقبي، وعبدالله سالم الحوسني، وعبدالله محمد الحمادي.

ويعاد تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الشارقة للسيارات القديمة برئاسة الدكتور علي أحمد أبو الزود، وعضوية كل من: أحمد حمد السويدي، وبدر محمد عبد الرحمن آل علي، وسعود علي المطروشي، وسعيد غانم السويدي، وفيصل جمعة الحوسني، ومحمد بطي الهاجري.

كما يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة البدواوي، وعضوية كل من: سالم سعيد الكتبي، وسعيد عبيد الكتبي، وسعيد مطر الكتبي، وعبدالعزيز سلطان آل علي، وعبدالله محمد الكتبي، وعبيد مطر الكتبي، ومصبح مطر الكتبي.

