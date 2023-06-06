الهندي أرافيند يحتفظ بلقب «دولية دبي للشطرنج»

احتفظ الأستاذ الدولي الهندي، أرافيند شيتامبارام بلقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ23 التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة من بينهم أكثر من 100 لاعب من حملة الألقاب الدولية يتقدمهم 52 أستاذاً دولياً كبيراً.

ويعتبر أرافيند شيتامبارام ثاني لاعب في تاريخ البطولة يتمكن من نيل اللقب في نسختين متتاليتين، بعد الإنجليزي جوين جونز عامي 2016 و2017.

وفاز الروسي ماكسيم غافريلوف، بلقب البطولة المفتوحة والتي أقيمت على هامش بطولة دبي الدولية بعد تساويه في النقاط مع كل من الهندي جافير ماهندرو والفلبيني برايل أريليانو، بـ7.5 نقطة. من جهته، فاز لاعب المنتخب الوطني محمد العوضي بجائزة أفضل لاعب لفئة التصنيف من 1600-1799، فيما فاز التركي شاهين شارب بجائزة أفضل لاعب في فئة التصنيف 1800-1999.

وتوج الفائزين، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة خالد الفلاسي الفائزين بالبطولة.