اتفاق

قال لاعب حتا، الإنجليزي بينيك أفوبي، إنه قريب من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي لتجديد عقده واللعب مع الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وإنه اتفق مع النادي بنسبة 50% على التفاصيل كافة.

«الهواة»

دعا إداريون الوسط الرياضي إلى وقف إطلاق تسمية «الهواة» على دوري الدرجة الأولى، تزامناً مع ارتفاع المستويات الفنية التي تشهدها المسابقة، وتعاقد إدارات الأندية مع لاعبين محترفين، فضلاً عن تمتعهم بعقود مالية عالية.

سيريرو

علمت «الإمارات اليوم» أن الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو تلقى عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين للتعاقد معه في الموسم المقبل، بعدما انتهى عقده مع نادي الجزيرة، إذ قرر «فخر أبوظبي» عدم تمديد عقد الدولي الجنوب إفريقي.