مطالب

توقفت مفاوضات أحد أندية المحترفين مع لاعب أجنبي بارز، كان من نجوم الدوري السعودي في الموسم المنصرم، بعد أن رفع وكيل اللاعب مطالبه المادية إلى 3.5 ملايين دولار، مخالفاً الاتفاق السابق بالحصول على 2.5 مليون دولار فقط.

عروض

تلقى لاعب وسط الوحدة، الدولي طحنون الزعابي، عروضاً من أندية محلية عدة، للانتقال إليها في الموسم المقبل، بعد قرار إدارة النادي السماح له بالرحيل، إذ بات أقرب إلى أحد أندية دبي، الذي قدم عرضاً هو الأعلى للحصول على خدماته.

مطر

استغرب قائد الوحدة، إسماعيل مطر، الشائعات التي لاحقته أمس، حول اعتزاله كرة القدم، ورد بتغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيها: «إن كان ما يشاع صحيحاً أو غير صحيح، المفروض أن أكون أنا المصدر».

ندونغ

ذكرت صحيفة «لو 10 سبورت» الفرنسية، أن الغابوني ديديه ندونغ، تلقى عرضاً من أحد أندية المحترفين، للتعاقد معه في الموسم المقبل، بعدما خرج من حسابات نادي ديجون الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

إعارة

يُفكر مسؤولو شركة الكرة بأحد أندية المحترفين، في إعارة لاعبه المحترف، (من جنسية عربية)، إلى نادٍ آخر، سواء في الإمارات أو في الخارج، وذلك تمهيداً للتعاقد مع لاعب أجنبي بديل، لعدم اقتناع الجماهير بمستوى اللاعب.

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