«الأولمبية» تناقش خطط الاتحادات واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة

استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية خطط وبرامج الاتحادات الرياضية لبحث الاستعدادات والتحضيرات لأجندة المحافل والاستحقاقات خلال العام الجاري 2023. وحضر الاجتماعات التي عقدت على مدار الثلاثاء الماضي بمقر اللجنة بدبي 24 اتحاداً رياضياً من مختلف اتحادات الألعاب الفردية والجماعية.

وناقشت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية متطلبات واحتياجات الاتحادات لدعم مسيرتها قبل انطلاق الاستحقاقات المقبلة ومنها دورة الألعاب العربية بالجزائر يوليو المقبل، والألعاب الآسيوية بهانغتشو بالصين سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الشاطئية العالمية بمدينة بالي بإندونيسيا التي شهدت تأهل منتخب كرة القدم الشاطئية عقب تتويجه بطلاً للتصفيات المؤهلة للدورة، إضافة إلى تأهل أحمد خميس الحمادي، لاعب منتخب التجديف بإحرازه فضية في فردي الرجال، ضمن بطولة آسيا بتايلاند.