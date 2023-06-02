إنفانتينو يهنئ شباب الأهلي بلقب الدوري

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، نادي شباب الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2022-2023. وقال اتحاد كرة القدم، أمس: «أكد رئيس (الفيفا) في رسالة بعثها إلى عبدالله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن فوز نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري تحقق نتيجة العمل الكبير الذي قامت به أسرة النادي من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين وجماهير، وتفانيهم جميعاً طوال الموسم».