إداري

يستعد إداري شاب في أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم لشغل منصب إداري جديد في النادي، بعدما رشحه مسؤول بارز لشغل هذا المنصب، لكونه أثبت جدارته من خلال إخلاصه في عمله بموقعه الحالي في النادي.

شرط

اشترط أحد أندية المحترفين على مدرب الفريق الأول التخلي عن كادره التدريبي الحالي، وضرورة الاستعانة بكادر جديد، إذا أراد تمديد عقده لموسم جديد في بطولات المحترفين.

اختبار

تعرض لاعب أجنبي بدوري الدرجة الأولى لاختبار من إداري الفريق، للتأكد من نومه مبكراً قبل خوض المباراة المهمة، عندما كتب له على «واتس أب» عبارة «تصبح على خير»، في وقت متأخر، فرد عليه اللاعب، ليدرك أنه مازال مستيقظاً، فعاتبه في اليوم التالي.