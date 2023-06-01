الهندي أرافيند ينفرد بصدارة «دولية دبي للشطرنج»

انفرد الأستاذ الدولي، الهندي أرافيند شيتامبارام، بصدارة بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، بعد نهاية الجولة الرابعة وبالعلامة الكاملة، بعد تغلبه على التركي سانال فاهاب.

وفي أبرز النتائج الأخرى تغلب الصيني يو يانجي على البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف، بينما تمكّن الإيراني محمد طبطبائي من تجاوز الإسباني يوفا داني، واستطاع الأميركي هانس نيمان الفوز على منافسه الأذربيجاني إسكندروف، ليلحق بركب المقدمة، وتعادل نجم الإمارات سالم عبدالرحمن مع الأميركي أبيمانيو ميشرا. وفي البطولة المفتوحة خسر الإماراتي عمار السدراني أمام الفلسطيني راجي صايل أبوعزيزة، وفي أبرز النتائج الأخرى فاز الروسي ماكسيم غافريلوف على الفلبيني فرانز باريتو، والألماني إديز كوشاك على الروماني ستيفان إيميليان بريساكارو، وفازت الروسية ألكسندرا زيرباتسوفا على المصري سمير رامز.