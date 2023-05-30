سعيد بن حمدان يستقبل فريق حتّا بطل دوري الدرجة الأولى

استقبل الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، بقصر زعبيل، أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، بمناسبة عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري المحترفين، وحصوله على «الدرع العام» لدوري الهواة.

حضر الاستقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة.

والتقى الشيخ سعيد بن حمدان برئيس مجلس الإدارة محمد عبيد البدواوي، والأعضاء، إذ استمع منهم إلى خطط الإعداد للموسم المقبل ضمن دوري المحترفين، ووجّه بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لتوفير الدعم للفريق بما يعزز الجهود والخطط ليكون الإعصار طرفاً مؤثراً في البطولة، ويواصل الوجود فيها للمواسم المقبلة.

واعتبر أن عودة الفريق لدوري المحترفين يجب أن تكون مستمرة، موجهاً مجلس الإدارة بالاهتمام بقطاع الفئات السنية، واستقطاب الموهوبين وتطويرهم.

ورفع الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الرعاية والدعم غير المحدود الذي يقدمه سموهما، للرياضة بشكل عام ولكرة القدم على وجه الخصوص، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على توفير سبل النجاح ودعم جهود نادي حتّا التي قادت الفريق إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، وتأهله للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين ليكون النادي الرابع من دبي الذي يشارك في البطولة، إلى جانب نادي شباب الأهلي بطل دوري المحترفين ونادييْ النصر والوصل.

كما أشاد الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حتّا والجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين قدموا أداء قوياً أهّلهم للفوز باللقب في موسم صعب وتنافس كبير من جميع الأندية.

كما التقى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم مع المدرب واللاعبين وأعضاء الجهازين الإداري والفني، وأشاد بجهودهم وبالأداء الذي قدموه، وطالبهم بتقديم أداء أقوى خلال الموسم المقبل بما يتناسب مع قوة دوري أدنوك للمحترفين، بما يضمن لهم البقاء بين الكبار وأن يكونوا طرفاً أساسياً في معادلة التنافس.

من جانبه توجه محمد عبيد البدواوي بالشكر والعرفان إلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، على قيادته وتوجيهاته السديدة لمجلس الإدارة ولجميع العاملين في النادي، وكذلك على استقباله للفريق وتوجيهاته للموسم المقبل.

وأكد البدواوي أن مجلس الإدارة سيعمل وفق توجيهات رئيس النادي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتقديم موسم مميز يتناسب مع التميز والتطور الكبير الذي تشهده منطقة حتّا في جميع المجالات، ومن بينها الرياضة.