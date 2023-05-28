العمادي يشارك في بطولة تايوان الـ 30 لـ «هواة الغولف»

يشارك لاعب منتخبنا الوطني للغولف، راشد منصور العمادي، في بطولة تايوان المفتوحة الـ30 لهواة الغولف، التي تنظمها جمعية تايبيه الصينية للغولف على أرض ملعب «بي تو كو هوا» بمدينة تايبيه من 29 الجاري وإلى الثاني من يونيو المقبل. وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعباً ولاعبة مناصفة بين الرجال والسيدات، يتنافسون على ألقابها الفردية التي يتنافس على لقبها الفردي 60 لاعباً من الرجال، ومثلهم من السيدات والفرقية، التي تتكون من 30 فريقاً للرجال ومثلها للسيدات على ملعب البطولة ذي الثماني عشرة حفرة. وتنطلق فعاليات البطولة اليوم بتسجيل اللاعبين واعتمادهم خلال الاجتماع الفني للبطولة خلال الفترة الصباحية، وفي المساء يتم إقامة حفل الافتتاح الذي يحضره مسؤولو اللعبة في القارة الآسيوية واللجنة المنظمة والوفود المشاركة بمسؤوليها ولاعبيها، على أن تنطلق المنافسات غداً.